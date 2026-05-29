Sakarya Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da bugün, 29 Mayıs 2026 Cuma günü, hava serin ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 17 derece arasında değişecek. Bu serin hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Hava durumu raporlarına göre, hafif yağışlar etkili olabilir.

Dışarı çıkarken, yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmeniz de önemlidir. Serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için sıcak tutacak giysiler tercih etmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 30 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 9 ile 23 derece arasında olacak. 31 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 13 ile 24 derece arasında tahmin ediliyor. 1 Haziran Pazartesi günü sıcaklığın 15 ile 24 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka ve güneş kremi kullanarak, bol su içmelisiniz. Hafif kıyafetler tercih etmek sağlığınız için önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden uzak durmalısınız.

Sonuç olarak, 29 Mayıs Cuma günü Sakarya'da serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları artacak ve daha güneşli bir döneme girilecek. Değişen hava koşullarına uygun şekilde giyinmeli ve gerekli önlemleri almalısınız.