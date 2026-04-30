Sakarya Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 30 Nisan 2026 tarihinde kısmen bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19 derece, gece ise 8-9 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 5-6 kilometre olarak ölçülecek. 1 Mayıs'ta sıcaklıklar 10-11 dereceye düşecek ve yağmur bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve sıcak giysiler bulundurmaları öneriliyor. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir deneyim için önem taşıyor.

Sakarya Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Sakarya'da 30 Nisan 2026 Perşembe günü kısmen güneşli ve bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 19 derece civarında olması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 8 ile 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar saatte 5 ile 6 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek isteyenler için genellikle rahat bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler gözlemlenecek. 1 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında düşecek. Yağmurlu koşulların etkili olması bekleniyor. 2 Mayıs Cumartesi günü de benzer şekilde yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 12 ile 13 derece arasında olacak. 3 Mayıs Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları 11 ile 12 derece civarında olacak.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı koruyucu olmak gerekir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle üşümemek için kat kat giyinmek faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de ısıyı korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak daha konforlu bir deneyim sunacaktır.

