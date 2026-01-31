HABER

Sakarya Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü beklenen hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sıcaklıklar 10 ile 5 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü benzer hava koşulları devam ederken, sıcaklıklar 10 ile 6 derece olarak ölçülecek. Dış mekan etkinlikleri planlayanların bu durumu dikkate alması önem taşır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek, rüzgarlı hava koşullarında faydalı olacaktır. Hava durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Ufuk Dağ

Sakarya'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 5 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/s civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun olmayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 10 ile 6 derece arasında olacak. Yağışlı hava koşulları da devam edecek. 2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 10 ile 3 derece arasında değişecek. Ayrıca, sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması önemlidir.

Bu dönemde yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler giymesi önemlidir. Uygun ayakkabılar da gerekli olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıkları daha düşük hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek akıllıca olacaktır. Planlarınıza göre esneklik göstermek de önemlidir.

