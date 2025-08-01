Sakarya Nehri'ne düştüğü iddia edilen 22 yaşındaki genç aranıyor

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1425 nolu Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 22 yaşındaki G.S., Sakarya Nehri'ne düştü. Bölgede bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerinde AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen AFAD ekipler, nehirde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken bölgede şahsi eşyaları ve cep telefonu bulunan gencin olay yerindeki arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kocaeli'den ise dalgıç polisleri çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır