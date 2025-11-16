HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya polisinden 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya polisinden 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Adapazarı, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda K.A. (26) E.A. (26), Y.Ö. (17) ve 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranması bulunan S.E. (32) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 130 gram bonzai yapımında kullanılan aseton, 14 parça halinde toplamda 59.11 gram sentetik cannabinoid maddesi, 35 gram tütüne emdirilmiş sentetik cannobinoid maddesi, eser miktarda a-m 2201 sentetik cannobinoid hammaddesi bulunan boş aseton kutusu, 1 gram a-m 2201 sentetik cannobinoid hammaddesi, 1 adet bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen boş aseton kutusu, 6 adet bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 50 gramlık boş tütün paketi, ele geçirildi.

Sakarya polisinden 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'nin Süveyda ilindeki şiddet olaylarına karışan bazı bakanlık mensupları tutuklandıSuriye'nin Süveyda ilindeki şiddet olaylarına karışan bazı bakanlık mensupları tutuklandı
Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde aylar sonra yağmur yağdıIrak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde aylar sonra yağmur yağdı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.