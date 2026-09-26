Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya’nın Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1’i sınır dışı edilirken 3’ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi/belge bulunan 3 Irak,1 Suriye uyruklu toplam 4 şüpheli, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde Özel Harekat Polisi destekli operasyonel çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 1 şahıs serbest bırakılırken akabinde sınır dışı işlemleri için GÖKSEM’e, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır