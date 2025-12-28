Sakarya’da kar mesaisi: Kimi yolda kaldı, kimi keyfini çıkardı

Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreye ulaşırken, ulaşımda aksamalara da neden oldu.

Kent genelinde beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgeler kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığının bazı noktalarda 30 santimetreyi bulduğu şehirde, yağış hayatı hem olumsuz etkiledi hem de doğaseverler için seyirlik manzaralar oluşturdu.

Karasu ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yolda kalan bazı sürücüler, araçlarını kurtarmak için çekici yardımı almak zorunda kaldı.

Kar yağışının olumsuz etkilerinin yanı sıra, Kocaali ilçesi Kestanepınarı Mahallesi’nde ise karın keyfi sürüldü. Mahalle sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan doğada bir araya gelerek sıcak içecekler eşliğinde vakit geçirdi.

