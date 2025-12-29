HABER

Sakarya’da kardan kapanan 35 grup yolunun 31’i ulaşıma açıldı

Sakarya’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 35 grup yolundan 31’i, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına karşı çalışma başlattı.

Sakarya’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 35 grup yolundan 31’i, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına karşı çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, ulaşıma kapanan 35 grup yolundan 31’inde trafik akışı yeniden sağlandı. Geyve ve Kocaali ilçelerinde kapalı bulunan 4 grup yolunu açma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Sahada 49 araç ve 98 personelle mücadelenin devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara rakımı 400 metrenin üzerindeki yayla ve zirve noktalarına çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

