Sakarya’da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Y.B. (42) ve T.S. (36) isimli şahısların organize ettiği belirlenen kaçakçılık faaliyeti üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kullandığı iki aracı Adapazarı ilçesinde durdurdu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, toplam 6 milyon adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler Y.B. ve T.S. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.



