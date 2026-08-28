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Sakarya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda tabanca parçası ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, C.S. (43) gözaltına alındı.

Sakarya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, C.S.’nin ikameti ve müştemilatlarında arama yapıldı. Ekiplerin aramalarında 7 silah gövdesi, 11 kabza kapağı, 11 üst sürgü, 6 şarjör, 3 namlu ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda yay, mil ve tetik ucu ile ruhsatsız pompalı tüfek ve spiral taşı ele geçirildi.

Şüpheli C.S. yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaçakçılık
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