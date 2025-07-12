Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Hendek ilçesi Çobanyatak Mahallesi’nde, C.E. (52) isimli şahsın evine ve eklentilerine yönelik yapılan aramalarda (147) kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı fişeği, 3 cep telefonu ile birlikte kenevir yetiştiriciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 30 saksı, 2 çapa, 1 kürek, 1 bahçe bıçağı, 1 testere, 50 metre sulama hortumu ve 1 fıçı bidon ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır