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Sakarya’nın o sahilinde tarihte ilk kez mavi bayrak dalgalanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaali Merkez Plajında ödül için zorunlu tutulan 33 kriterin eksiksiz tamamlanması için sahil şeridinde gerekli altyapı ve hizmet iyileştirme çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar tamamlandığında kuzey sahillerinden Kocaali Merkez Plajında tarihte ilk kez mavi bayrak dalgalanacak.

Sakarya’nın o sahilinde tarihte ilk kez mavi bayrak dalgalanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu ve sürdürülebilir turizm vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 2025 yaz sezonunda Sakarya’nın kuzeyindeki Karadeniz kıyısı plajları uluslararası alanda çevre kalitesi ve güvenliğin simgesi haline gelen Mavi Bayrak ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Sakarya’nın o sahilinde tarihte ilk kez mavi bayrak dalgalanacak 1

MAVİ BAYRAK’IN 33 ZORUNLU KRİTERİ

Bu çerçevede ekipler, Kocaali Merkez Plajı’nda çevresel altyapı ve hizmet iyileştirme çalışmalarına hız verdi. Mavi Bayrak’ın 33 zorunlu kriterini karşılamak üzere başlatılan çalışmalarla, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve çevreci bir ortamda turizmi yaşaması, Karadeniz’in keyfini güvenlik ya da konfor endişesi yaşamadan çıkarması için birçok düzenleme yapılıyor. Yüzme suyu kalitesi, cankurtaran hizmetleri, engelli erişimi, çevre eğitimi ve bilinçlendirme gibi pek çok alanda standartları yükseltmek için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen bu prestijli ödülü Sakarya’nın kuzey sahillerine yeniden kazandırmayı hedefliyor.

Sakarya’nın o sahilinde tarihte ilk kez mavi bayrak dalgalanacak 2

TARİHTE İLK KEZ MAVİ BAYRAK DALGALANACAK

Dünya Turizm Örgütü tarafından da turizmin en önemli kalite göstergelerinden biri olarak kabul edilen mavi bayrak, bölgenin çevresel ve turistik değerine önemli katkılar sağlayacak. Şartların karşılanması ve sahilin yeniden dizayn edilerek, hizmet odaklı vatandaşların hizmetine sunulması halinde Kocaali Merkez Plajı’nde tarihte ilk kez mavi bayrak dalgalanacak.

(İHA)

03 Temmuz 2025
03 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Kocaali plaj
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