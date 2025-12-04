Türkiye kıyılarından bakıldığında İzmir’in Çeşme ilçesinin tam karşısında konumlanan Sakız Adası, Ege Denizi’nin en etkileyici adalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Sakız Adası Chios adıyla da bilinmektedir. Ada sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri sayesinde her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Geleneksel mimarinin izlerini taşıyan beyaz renkli evleri, berrak denizi ve bozulmamış doğasıyla özellikle kalabalıktan uzak kalmak isteyen turistler için idealdir. Bu noktada Sakız Adası’na nasıl gidilir sorusuna yanıt aranır.

Sakız Adası'na nasıl gidilir? Sakız Adası'na vizesiz gidilir mi?

Sakız Adası ülkemize yakınlığı sayesinde yılın her döneminde sıkça ziyaret edilen Yunan adalarından biridir. Adaya ulaşmak için hem deniz yolu hem de hava yolu seçenekleri bulunmaktadır. Türkiye’den gitmek isteyen ziyaretçiler için en pratik ve hızlı yöntem Çeşme üzerinden feribotla adaya geçiş yapmaktır. Çeşme–Sakız Adası hattında düzenli olarak çalışan feribotlar yaklaşık 30 dakikalık kısa bir yolculukla Sakız Adası’na varmaktadır. Bu açıdan kısa tatiller ve günübirlik ziyaretler için büyük kolaylık sunar.

Yunanistan içinden adaya ulaşmak isteyenler için de çeşitli imkanlar mevcuttur. Atina yakınlarındaki Pire Limanı’ndan günlük feribot seferleri düzenlenmektedir. Yaz aylarında bu seferlerin sıklığı artarak günde ikiye çıkabilmektedir. Öte yandan Samos ve Midilli gibi diğer Yunan adalarından da düzenli feribot bağlantıları bulunur. Bu sayede adalar arasında geçiş yapmak isteyen turistler diğer Yunan adalarını da ziyaret edebilirler.

Hava yolunu tercih eden kişiler için de alternatifler bulunur. Hızlı ulaşım isteyenler uluslararası hava yolu şirketleriyle Atina’ya gidip oradan Sakız Adası’na geçiş yapabilirler. Bunun yanı sıra Rodos, Samos, Limnos ve Selanik gibi diğer Yunan şehirlerinden de adaya uçuşlar yapılmaktadır. Yaz sezonunda uçuş sayısının artması seyahatleri daha kolay hale getirir.

Sakız Adası’nda tatil yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de vize uygulamasıdır. Ada Türkiye’den gelen ziyaretçiler için belirli dönemlerde kapıda vize imkanı sağlamaktadır. Vize için gerekli belgelerin feribot firmaları aracılığıyla teslim edilmesiyle kısa sürede vize alınabilir. Bürokratik süreçleri en hızlı şekilde gerçekleştiren bir tatil yeri olarak pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir.