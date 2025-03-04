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  4. Saklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunç

Saklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunç

04.03.2025 21:39
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Güngören'de korkunç bir olay meydana geldi. Saklambaç oynayan çocuklar taşlar arasında ölü cenin buldu. Polisin çalışmasında 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek bilinçli şekilde düşük yaptığı ve ölü cenini sokaktaki boş araziye getirip, üzerini taşla kapatarak bıraktığı belirlendi. İşte detaylar...

Saklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunç

Güngören'de boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin buldu. Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

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KADIN VE ÇOCUĞUN BABASI GÖZALTINA ALINDI!

Adrese gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü cenini araziye bıraktığını tespit etti. Kimliği tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, arazida bulunan cenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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OYUNCAK BEBEK SANIYORLAR İLK BAŞTA’

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ali Kalkan, "Çocuklar saklambaç oynadıkları sırada buraya geliyorlar. Biri aşağı iniyor, bakıyor. Orada çocuğu buluyorlar. İlk başta oyuncak bebek sanıyorlar. Dün akşam oluyor bu. Bu akşam da bir abi ambulansı arıyor. Ondan sonra polis falan geliyor, kaynıyor burası" şeklinde konuştu.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
arazi oyuncak bebek
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