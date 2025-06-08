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Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı.

Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu

Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kayadibi Mahallesi'ndeki Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinledi, bazı tatilciler ise Karaçay Deresi'nde rafting yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kanyon İşletme Müdürü Ramazan Yantır, kanyonun Muğla ile Antalya'yı birbirinden ayıran sınır olduğunu söyledi.

Arife gününden bu yana kanyonu 21 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Yantır, "Tatilciler, sıcak günlerde kanyonun suyuyla serinliyor. Rafting ve kanyonda yürüyüş yapabiliyorlar. Kanyonumuz 18 kilometre uzunluğunda ve 2 kilometre de yürüyüş kanyonda parkurumuz var. Sıcaktan bunalan herkesi kanyona serinlemeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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