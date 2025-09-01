HABER

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Hakkı Alkan, çalışanı Samet Jankovic'e saksıdaki çiçeği fırlatmış, bu görüntüler büyük tepki çekmişti. İki taraftan da açıklamalar gelirken Hakkı Alkan, Jankovic'in avukatının kendisinden 5,5 milyon istediğini açıkladı. Jankovic'ten de istenilen parayla ilgili açıklama geldi.

Ufuk Dağ

Ünlü yayıncı ve ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan geçtiğimiz günlerde 4 yıllık editörü Samet Jankovic'e tartışma sırasında saksıdaki çiçeği fırlatmış bu anların görüntüleri sosyal medyada kendine geniş yer bulmuştu. Yaşananların ardından iki isim de peş peşe açıklamalarda bulundu. Jankovic hakkını yargı yoluyla arayacağını belirtmişti.

"AVUKATI 5.5 MİLYON TL İSTEDİ"

Alkan yaptığı hareketin yanlış bir hareket olduğunu vurguladığı açıklamasında yaşananları kendi bakış açısıyla anlattı. Sosyal medyada hesabından bir paylaşım yapan Alkan, Jankovic için "Avukatı 5.5 milyon TL istedi. Samet'in tazminatını karşılayacağımı fakat bu miktarın fazla olduğunu söylediğimde 'Anlaşamayız' dedi. Sonra bu videolar ortaya çıktı." iddiasında bulundu.

"AVUKATLARIM BELİRLEDİ"

Jankovic, Hakkı Alkan'ın bu paylaşımına yanıt yazarak, "Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi." ifadelerini kullandı.

"İKİMİZ İÇİN DE ÜZÜCÜ"

Alkan ise Jankovic'in postuna, "Yeni kariyerinde ne zaman ihtiyaç duyarsan yanındayız Samet. Bize verdiğin emek, kardeşlik asla inkar edilmez. İkimiz için de üzücü biten bu mesele, tekrarlanmaması gereken bir ders olarak geride kalsın." yanıtını verdi.

"SİZE SÖZ VERİYORUM..."

Samet Jankovic'ten özür dilediğini de ifade eden Alkan, "Sevenlerimi hayal kırıklığına uğrattım. Size söz veriyorum: Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz." dedi.

"BİZ HANGİ ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

Jankovic önceki gün konuyla ilgili bir video paylaşmıştı. O videoda şu ifadeleri kullandı;

"Lütfen sormak istiyorum. Siz çalışanlarınıza nasıl davranıyorsunuz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Yani böyle bir şeyin mümkün olabilir mi ya? Ya yüzüme bir geldi şu tarafıma. Ya dedim ki ne oluyor? Ben şöyle bir kafamı tuttum acaba, dedim yüzüme bir şey oldu mu? Sonuçta ben ekran karşısındayım ve hayatımı bu şekilde geçindiriyorum. Teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar."

Jankovic baskı gördüğünü ve fazla çalıştığı zamanların mesai ücretlerini almadığını belirtmişti.

