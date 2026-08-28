Salça kazanları kaynamaya başladı

Bilecik’te organize edilen Salça Yapım Günleri’nde her gün 10 aile salça yaparken, 6 bin kavanoz salça yapılması hedefleniyor.

Bilecik Belediyesi tarafında bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 15 gün sürecek Salça Yapım Günleri’ her gün 10 aile salça yapıyor. Karasu Vadipark bölgesinde kurulan alanda vatandaşlar sadece domates ve biberini alırken, diğer bütün ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor. 15 gün boyunca 150 kazanın kaynayacağı alanda 6 bin kavanoz salça yapılacak. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen salça yapım günleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Subaşı bir yandan talep ve görüşleri dinledi diğer yandan salça yapımı konusunda gelen istekleri dinledi.

‘’SALÇA YAPIM GÜNLERİYLE DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DUYGULARINI HATIRLAMIŞ OLDUK’’

Salça yapım günleri ile yardımlaşma ve dayanışma duygularını tekrar hatırladıklarının altını çizen Başkan Subaşı, ‘’Salça günlerimizin yedinci günündeyiz. Yoğun talep üzerine salça yapım günlerini 6 Eylül gününe kadar uzattık. Bilecik’imizde bu anlamda yoğun bir talep vardı ve bu bir eksiklikti. Bu talep bizleri çok mutlu etti. Çünkü bu tür işler hem yardımlaşmayı hem dayanışmayı hatırlatıyor. Samimiyet ve bir araya gelmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor. Önümüzdeki yıllarda salça yapım günlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Hem de daha kapsamlı ve artan bir şekilde sürdüreceğiz" İfadelerini kullandı.

Vatandaşlar da salça yapımı konusunda Bilecik Belediyesinden aldıkları destekten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Bu uygulamayla salça yapımının çok kolay olduğunu dile getiren vatandaşlar, uygulamanın her yıl yapılmasını istedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır