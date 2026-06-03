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Saldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL ceza

Gaziantep'te trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen şahsa 180 bin TL idari para cezası uygulandı. O anları kameraya da yansıyan şahsın ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Saldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı kesiminde Başpınar Viyadüğü'nde trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen şahsa yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, trafikte tartıştığı başka aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen S.A. isimli şahıs yakalandı.

Saldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL ceza 1

SALDIRI AMACIYLA ARACINDAN İNMEK PAHALIYA MAL OLDU

Yakalanan şahsa, ilgili karayolları trafik kanunu kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu. Şahsın aracı da 60 gün süre ile trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı’na teslim edildi.
Saldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL ceza 2

Saldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL ceza 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep trafik saldırı
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