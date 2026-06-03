Saldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı kesiminde Başpınar Viyadüğü'nde trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen şahsa yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, trafikte tartıştığı başka aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen S.A. isimli şahıs yakalandı.

SALDIRI AMACIYLA ARACINDAN İNMEK PAHALIYA MAL OLDU

Yakalanan şahsa, ilgili karayolları trafik kanunu kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu. Şahsın aracı da 60 gün süre ile trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı’na teslim edildi.





Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır