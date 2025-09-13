Saldırı sırasında oradaydı! Öldürülen Charlie Kirk'ün eşi ilk kez konuştu!

ABD’de Başkan Donald Trump destekçisi muhafazakar aktivist Charlie Kirk cinayetinin yankıları sürüyor.

Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk, dünyayı şoke eden silahlı saldırının ardından ilk kez ABD halkına seslendi. Charlie Kirk’ün stüdyosundan yaptığı canlı yayında eşinin katilini yakalayan polislere teşekkür eden Erika Kirk, "Muhteşem Charlie Kirk Show’un stüdyosundan, Charlie’nin bu sandalyeden her gün yayın yapmasına yardımcı olan çalışanlara da teşekkür etmek istiyorum. O bunu çok seviyordu. Yaptığı işi seviyordu" ifadelerini kullandı.

Charlie Kirk’ün arkadaşı olan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve eşi Usha Vance’e de teşekkür eden Erika Kirk, "Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a ve inanılmaz ailesine de teşekkür ediyorum" dedi.

Trump’a seslenen Erika Kirk, "Başkanım, eşim sizi çok seviyordu. Onun da sizin onu sevdiğinizi bildiğini biliyorum. Dostluğunuz harikaydı. Onu çok iyi desteklediniz, tıpkı onun sizin için yaptığı gibi" diye konuştu.

'YAYDIĞINIZ ATEŞİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ'

Eşini vatanseverlik, inanç ve tanrı sevgisini yaymaya çalıştığı için öldürdüklerini, ancak kendisinin bu misyonu yılmadan sürdüreceğini vurgulayan Erika Kirk, "Bütün bu ülkeye ve dünyaya yaydığınız ateşi bilmiyorsunuz. İçimdeki ateşi tahmin edemezsiniz. Eşsiz kalan bu kadının çığlıkları dünya çapında bir savaş narası gibi yankılanacak" dedi.

ABD halkını Charlie Kirk’ün davasına sahip çıkmaya çağıran Erika Kirk, "Eşimin inşa ettiği hareket ölmeyecek. Bunu olmasına izin vermeyeceğim. Buna birlikte izin vermeyeceğiz. Kimse eşimin adını unutmayacak" diye konuştu.

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Eşinin hayattayken "Asla teslim olma" felsefesini benimsediğini söyleyen Erika Kirk, "Bu yüzden belirtmek istiyorum ki asla teslim olmayacağız" dedi. Eşinin ölmeden önce gerçekleştirdiği kampüs turları ile radyo ve internet programlarının devam edeceğini ifade eden Erika Kirk, "Kaos, şüphe ve belirsizlikle dolu bir dünyada, eşimin sesi var olmaya devam edecek ve her zamankinden daha net ve yüksek çıkacak, onun bilgeliği kalıcı olacak" dedi.

Charlie Kirk’in en sevdiği kelimenin "kazanmak" olduğunu kaydeden Erika Kirk, "O, hepinizi, ABD'nin hak ettiği geleceği kazanan insanlar olmaya çağırırdı" dedi.

Erika Kirk, eşinden ilham alan tüm gençleri, onun başlattığı muhafazakar politikaları savunan ve kâr amacı gütmeyen "Turning Point USA" hareketine katılmaya çağırdı.