Saldırıdan önce kameraya yakalanmışlar! Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı

İstanbul'da işlenen Serdar Öktem cinayetinin yankıları sürüyor. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi, saldırıdan iki saat önce güvenlik kamerasına takılmış...

Saldırıdan önce kameraya yakalanmışlar! Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı

Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisinin bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Saldırıdan önce kameraya yakalanmışlar! Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı 1

ARACINDAYKEN UZUN NAMLULU SİLAHLARLA VURULDU

Şişli'de Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Öktem yaşamını yitirdi.

Saldırıdan önce kameraya yakalanmışlar! Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı 2

13 GÖZALTI

Saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy'de ormanda bulundu. Saldırıya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırıdan önce kameraya yakalanmışlar! Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı 3

İKİ ŞÜPHELİ KAMERADA

Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin saldırıdan 2 saat önce bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi. Alışveriş sırasında iki şüpheli marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıdan önce kameraya yakalanmışlar! Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı 4

Saldırıdan önce kameraya yakalanmışlar! Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı 5

(DHA)

