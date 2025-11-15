Salgın haberleri geliyor! "Her an patlayabilir" uyarısı: O vakalarda ciddi artış...

Kış aylarının gelmesiyle solunum yolu enfeksiyonları yeniden gündemde. Uzmanlar, özellikle son haftalarda rhinovirus (soğuk algınlığı) vakalarında çok ciddi artış olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

SOĞUK ALGINLIĞINA DİKKAT!

Hastanelerin acil servisleri ve aile hekimlikleri “bitmeyen burun akıntısı, öksürük ve halsizlik” şikayetleriyle dolup taşıyor. Uzmanlar, pandeminin bağışıklık sisteminde yarattığı değişikliklerin rhinovirus gibi yaygın virüslerin daha etkili hale gelmesine yol açtığını söylüyor. “Covid geçiren kişilerde bağışıklık yanıtı biraz farklı çalışıyor, bu da sıradan soğuk algınlığının daha uzun sürmesine ve daha yorucu olmasına neden oluyor” açıklaması yapılıyor.

GRİP HENÜZ ORTADA YOK AMA KAPIDA

Şu an için influenza (grip) vakaları oldukça düşük seviyede. Ancak uzmanlar “Her an ani bir çıkış yapabilir” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dolaşımda olan grip virüsleri geçen yıllardan çok farklı değil; yani mevcut grip aşıları hala etkili.

“DEĞİŞEN YENİ BİR VİRÜS DEĞİL, AYNI GRİP”

Son günlerde sosyal medyada “yeni bir grip salgını geliyor” şeklinde haberler yaygınlaştı.

Dr. Tutku Taşkınoğlu salgın haberlerine yönelik, “Salgın haberleri geliyor ama bahsi geçen yeni değil değişmiş bir grip virüsü ve hala ona karşı grip aşısı sizi koruyabilir" dedi.

ÖZELLİKLE YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR RİSK ALTINDA

Uzmanlar, “65 yaş üstü büyüklerimizi ve kronik hastalığı olanları kesinlikle korumalıyız” uyarısında bulundu.

KORUNMA ÖNERİLERİ