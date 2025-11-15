HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Salgın haberleri geliyor! "Her an patlayabilir" uyarısı: O vakalarda ciddi artış...

Uzmanlardan kış uyarısı: Havaların soğumasıyla birlikte bu yıl soğuk algınlığı (rhinovirus) vakaları rekor seviyede artarken, basit bir nezle bile zatürreye kadar ilerleyebiliyor. Grip henüz ilerlemedi ama uzmanlar "Her an gelebilir" uyarısında bulundu. İşte detaylar…

Salgın haberleri geliyor! "Her an patlayabilir" uyarısı: O vakalarda ciddi artış...
Sedef Karatay

Kış aylarının gelmesiyle solunum yolu enfeksiyonları yeniden gündemde. Uzmanlar, özellikle son haftalarda rhinovirus (soğuk algınlığı) vakalarında çok ciddi artış olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Salgın haberleri geliyor! "Her an patlayabilir" uyarısı: O vakalarda ciddi artış... 1

SOĞUK ALGINLIĞINA DİKKAT!

Hastanelerin acil servisleri ve aile hekimlikleri “bitmeyen burun akıntısı, öksürük ve halsizlik” şikayetleriyle dolup taşıyor. Uzmanlar, pandeminin bağışıklık sisteminde yarattığı değişikliklerin rhinovirus gibi yaygın virüslerin daha etkili hale gelmesine yol açtığını söylüyor. “Covid geçiren kişilerde bağışıklık yanıtı biraz farklı çalışıyor, bu da sıradan soğuk algınlığının daha uzun sürmesine ve daha yorucu olmasına neden oluyor” açıklaması yapılıyor.

Salgın haberleri geliyor! "Her an patlayabilir" uyarısı: O vakalarda ciddi artış... 2

GRİP HENÜZ ORTADA YOK AMA KAPIDA

Şu an için influenza (grip) vakaları oldukça düşük seviyede. Ancak uzmanlar “Her an ani bir çıkış yapabilir” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dolaşımda olan grip virüsleri geçen yıllardan çok farklı değil; yani mevcut grip aşıları hala etkili.

Salgın haberleri geliyor! "Her an patlayabilir" uyarısı: O vakalarda ciddi artış... 3

“DEĞİŞEN YENİ BİR VİRÜS DEĞİL, AYNI GRİP”

Son günlerde sosyal medyada “yeni bir grip salgını geliyor” şeklinde haberler yaygınlaştı.

Salgın haberleri geliyor! "Her an patlayabilir" uyarısı: O vakalarda ciddi artış... 4

Dr. Tutku Taşkınoğlu salgın haberlerine yönelik, “Salgın haberleri geliyor ama bahsi geçen yeni değil değişmiş bir grip virüsü ve hala ona karşı grip aşısı sizi koruyabilir" dedi.

ÖZELLİKLE YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR RİSK ALTINDA

Uzmanlar, “65 yaş üstü büyüklerimizi ve kronik hastalığı olanları kesinlikle korumalıyız” uyarısında bulundu.

Salgın haberleri geliyor! "Her an patlayabilir" uyarısı: O vakalarda ciddi artış... 5

KORUNMA ÖNERİLERİ

  • Grip aşısını henüz yaptırmadıysanız hemen yaptırın (özellikle 65 yaş üstü ve risk grupları için ücretsiz)
  • Kapalı ortamlarda maske kullanımına kısa süreli de olsa geri dönün
  • Ellerimizi sık sık yıkamaya devam edelim
  • Yaşlı yakınlarımızın kalabalık ortamlardan bir süre uzak durmasını sağlayalım
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale’de 9 yılda denizden 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ çıkarıldıÇanakkale’de 9 yılda denizden 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ çıkarıldı
İzmirli Spiderman Van Gölü’ne daldıİzmirli Spiderman Van Gölü’ne daldı

Anahtar Kelimeler:
grip soğuk algınlığı grip aşısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.