Yılbaşında turistlerin gözdesi Uludağ oldu

Türkiye’de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da oteller yılbaşı hazırlıklarını tamamlarken, kayak pistleri doldu taştı. Yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Uludağ’da doluluk oranı otellerde yüzde 95’leri aştı.

Bursa’nın beyaz cenneti Uludağ’da yağan kar yağışı sonrası yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar kalınlığıyla birlikte, yerli ve yabancı turistler yılbaşını kutlamak için kayak pisti ve otellere akın etti. Hava sıcaklığı eksi 6 derece olarak ölçülen Uludağ’da eğlenceli vakitler geçiren vatandaşlar, pistlerle kayak yaparak karın keyfini çıkardı. Otellerde doluluk oranı yüzde 95’in üzerinde seyrederken geçtiğimiz yıllara göre yoğun ziyaretçi akını yılbaşında Uludağ’a akın etti. Zirvede yoğun kar yağışı devam ederken, yağışın etkisinin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA