550 bin mesaj geri getirildi! Ünlü isimlere ait bilgi ve belgeler yer alıyor

'Uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve ClubHouse Bebek isimli mekanın sahibi Menderes Utku tutuklanmıştı. Utku'nun mekana gelen ünlü isimleri Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda aldığı ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın telefonundan, Bebek Otel ve ClubHouse Bebek ile ilgili bilgi ve fotoğrafların da aralarında bulunduğu 550 bin mesaj geri getirildi.

550 bin mesaj geri getirildi! Ünlü isimlere ait bilgi ve belgeler yer alıyor
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekânı olan ClubHouse Bebek isimli mekâna da operasyon düzenlenmiş ve mekân işletmecisi Menderes Utku'nun telefonundan elde edilen materyaller operasyonun seyrini değiştirmişti.

550 bin mesaj geri getirildi! Ünlü isimlere ait bilgi ve belgeler yer alıyor 1

Utku'nun, mekâna gelen ünlü isimleri ClubHouse'nin gizli ortağı olan Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda alarak arşivlediği belirlenmişti.

550 bin mesaj geri getirildi! Ünlü isimlere ait bilgi ve belgeler yer alıyor 2

Muzaffer Yıldırım

550 bin mesaj geri getirildi! Ünlü isimlere ait bilgi ve belgeler yer alıyor 3

Menderes Utku

550 BİN MESAJ GERİ GETİRİLDİ

Savcılık, Muzaffer Yıldırım'ın telefonunda arşivli olan görüntülerin 'casusluk veya şantaj' amaçlı kaydedilmiş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma kapsamını genişleterek özel bir ekip kurdu. Bilişim uzmanları ve akademisyenlerden oluşan ekibin günler süren çalışması nihayet sonuç verdi. Yıldırım'ın telefonundan silinen WhatsApp mesajlar geri getirildi.

550 bin mesaj geri getirildi! Ünlü isimlere ait bilgi ve belgeler yer alıyor 4

Yıldırım'ın telefonundan, Bebek Otel ve ClubHouse Bebek ile ilgili bilgi ve fotoğrafların da aralarında bulunduğu 550 bin mesaj geri getirildi.

ÜNLÜ İSİMLERE AİT BİLGİ VE BELGELER ÇIKTI

Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre söz konusu dijital materyaller soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Bu materyaller arasında Bebek Otel ve ClubHouse'a gelen ünlü isimlerle ilgili bilgi ve belgelerin de olduğu belirlendi.

