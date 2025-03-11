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Salgından 2 kişi hayatını kaybetti: ABD’de tüberküloz vakaları giderek artıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 10:15
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ABD’nin Kansas eyaletinde Ocak 2024’te başlayan tüberküloz salgınının devam ettiği bildirildi.

Salgından 2 kişi hayatını kaybetti: ABD’de tüberküloz vakaları giderek artıyor!

ABD’nin Kansas eyaletinde Ocak 2024’te başlayan tüberküloz (TB) salgını sürüyor. Bölgede 147 kişiye TB teşhisi konulduğu, bunlardan 67 kişinin hastalığı aktif geçirdiği, kalan 80 kişinin ise semptom göstermeyen fakat enfeksiyon taşıyan bireylerden oluştuğu kaydedildi. Salgın nedeniyle şu ana kadar iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SALGIN ALARMI

TB, hasta kişilerin öksürmesi, konuşması veya hatta nefes almasıyla havaya yayılan küçük enfekte damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. Nadir durumlarda pastörize edilmemiş süt ürünleriyle veya kemik grefti gibi tıbbi işlemlerle de bulaşma riski bulunuyor. Kansas’taki salgının kesin kaynağı henüz belirlenemese de düşük gelirli bölgelerde yayılımın daha yüksek olduğu belirtiliyor.

COVID-19 PANDEMİSİ TÜBERKÜLOZ VAKALARINI ARTIRDI

Bilim insanlarına göre, Covid-19 pandemisi, tüberküloz vakalarının küresel çapta yeniden artmasına sebep oldu. 2020-2023 yılları arasında TB vakaları yüzde 4,6 oranında artarken, ABD’de 2022-2023 yılları arasında yüzde 15’lik bir yükseliş yaşandı. Pandemi döneminde hastaların sağlık merkezlerine erişiminin kısıtlanması, erken teşhisin gecikmesine ve tedavilerin aksamasına yol açtı. Ayrıca tüberküloz ilaçlarındaki tedarik sorunları da bu artışın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

KÜRESEL HALK SORUNU

Uzmanlar, TB’nin halen küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylüyor. Özellikle semptom göstermeyen kişilerin hastalığı yıllarca taşıyabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, erken teşhis ve eğitim programlarıyla toplumun bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tüberküloz
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