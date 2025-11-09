Salı gününe dikkat: Bir anda sert düşecek! Meteoroloji uyardı... İşte güncel hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SALIDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK

Hafta başında yurdun büyük bölümünde güneşli ve ılık hava etkili olacak. Ancak salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar azalacak, perşembe günü ise sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar, çarşamba günü 3–5 derece, perşembe ve cuma günleri ise 6–8 derece civarında düşecek. Hafta sonuna doğru hava, ülke genelinde bulutlu ve serin olacak.

Uzmanlar, özellikle batı illerinde salıdan itibaren yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.