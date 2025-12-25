HABER

Otomobilin çarptığı motosikletteki nişanlı çift öldü

Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet İnce (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K. tutuklandı.

Otomobilin çarptığı motosikletteki nişanlı çift öldü

Kaza, dün gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Şahin K.'nin kullandığ otomobil, önünde giden Ahmet İnce yönetimindeki motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosikletteki Mislina Akçakoyun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Akçakoyun’un nişanlısı Ahmet İnce ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İnce de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Şahin K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş
