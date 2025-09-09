Salihli’de ikametten çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek çıktı

Sorumluluk alanında huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını etkin ve kararlılıkla sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve JASAT ekipleri, H.B.’nin(30) ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, H.B.’nin ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca.75 adet tabanca fişeği ve 50 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, ayrıca 25 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

(İHA)

