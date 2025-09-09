HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Salihli’de ikametten çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek çıktı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile fişek ele geçirildi.

Salihli’de ikametten çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek çıktı

Sorumluluk alanında huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını etkin ve kararlılıkla sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve JASAT ekipleri, H.B.’nin(30) ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, H.B.’nin ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca.75 adet tabanca fişeği ve 50 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, ayrıca 25 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı'nın iş yerine silahlı saldırıCHP'li Yüreğir Belediye Başkanı'nın iş yerine silahlı saldırı
Yapay zekâ bunu da yaptı! Sadece 3 saatte...Yapay zekâ bunu da yaptı! Sadece 3 saatte...

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.