HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Salihli’de sel felaketi: Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Salihli’de sel felaketi: Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran yağışlar nedeniyle köprüler zarar gördü, nehirler taştı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Sağanak yağışın zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi.

Sağanak yağış sonrası Keli Mahallesi’nde yayaların kullandığı köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Manisa ve Menemen Ovası’nın can damarı olarak bilinen Gediz Nehri’nin debisi kısa sürede tehlikeli seviyelere yükseldi. Nehrin taşması sonucu çevredeki bağlar ve tarım arazileri sular altında kalırken, bölgede geniş alanlar suyla kaplandı.

Salihli’de Kurşunlu Çayı’nın debisinin hızla artmasıyla birlikte sular Kurşunlu Köprüsü’nü aşarak zarara neden oldu. Salihli Belediyesi ekipleri köprü üzerinde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, piknik alanı mevkiinde bazı bölümler tedbir amaçlı kullanıma kapatıldı.

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle Salihli-Çelikli yolunda da sel etkili oldu. Gümüşçayı’nın debisinin tehlikeli seviyelere ulaşması sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkiinde Salihli-Çelikli yolu sular altında kaldı. Selin yuttuğu bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.

Salihli’de sel felaketi: Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı 1

Salihli’de sel felaketi: Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı 2

Salihli’de sel felaketi: Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı 3

Salihli’de sel felaketi: Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’dan Adana’ya uyuşturucu sevkiyatı Sakarya’da engellendi: 2 tutuklamaİstanbul’dan Adana’ya uyuşturucu sevkiyatı Sakarya’da engellendi: 2 tutuklama
Adalet Bakanı Tunç: "Demokratik anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na devam etmek yakışır"Adalet Bakanı Tunç: "Demokratik anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na devam etmek yakışır"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.