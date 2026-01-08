Salihli’yi fırtına vurdu, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Salihli’de sabaha karşı etkili olan ve şiddetini artıran rüzgar, ilçe genelinde ağaçların devrilmesine neden oldu. Salihli Belediyesi’ne 40’ın üzerinde müracaat olurken, Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Bazı evlerin çatıları uçarken çatılardan kopan parçalar araçlara zarar verdi. Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı’nın kale arkası duvarları da şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Fırtına nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Turan Caddesi’nde yürüyen 72 yaşındaki Cennet Turgut’un kafasına binadan koparak düşen mermer parçası başına isabet etti. Yaralının Salihli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA