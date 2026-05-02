'Salınmazsa bu savaş ilanıdır' demişti: Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun hakkında inceleme!

İBB Davası’nda tutuklu olan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuba Torun'un İBB Davasında duruşma arasında yaptığı konuşmadaki "Aykut Erdoğdu salınmazsa bu savaş ilanıdır" sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

"BU SAVAŞ İLANIDIR"

Tuba Torun basın açıklamasında şu sözleri söylemişti;

"47. sırada ifadesi alınan Adem Soytekin'in tahliyesi istenirken benim kocam Aykut Erdoğdu, 33 yıl bu devlete hizmet etmiş, 4 dönem milletin temsilciliğini yapmış Aykut Erdoğdu salınmazsa buradan ilan ediyorum bu 'savaş ilanıdır'"

SÖZLERİ SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada Torun'a sözleri ardından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, MarmaraCeza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatı olan Tuba TORUN ERDOĞDU’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır