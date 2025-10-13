Salıpazarı Barajı’nda çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, içme suyu teminini güvence altına almak ve taşkın risklerini azaltmak amacıyla hayata geçiriliyor. DSİ’den yapılan açıklamada, temelden yüksekliği 76,02 metre olan ve 13,19 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajın tamamlanmasıyla, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçeleriyle bu ilçelere bağlı 152 mahallenin yıllık 25,74 hektometreküp içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gövde temel kazılarının tamamlandığı, 624 adet taban iyileştirme betonunun 528’inin döküldüğü bildirildi. Memba ve mansap batardosu imalatlarının yanı sıra rölekasyon-1 (1.401 m), rölekasyon-2 (4.467 m) ve ripaj (642 m) yollarının yapımının tamamlandığı ifade edildi. Konsolidasyon enjeksiyon imalatlarının yüzde 88’i, perde enjeksiyon imalatlarının ise yüzde 50’si tamamlanırken sahadaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü kaydedildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır