'Sallanmaz denen' Konya'da tedirgin eden deprem! Silivri depremini bilen Üşümezsyon 6 Şubat depremlerine dikkat çekti... "Soğan zarına benziyor"

Dün Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2'lik deprem Ankara dahil birçok ilde hissedilmişti. Bölgede tedirginlik yaratan sarsıntı, 'Konya'da deprem olmaz' algısını da boşa düşürürken, uzmanlar art arda açıklamalarda bulundu.

SİLİVRİ DEPREMİNİ BİLEN ÜŞÜMEZSOY'DAN KONYA'DAKİ SARSINTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Silivri'deki 6,2 büyüklüğündeki depremi bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Konya'daki 5,2'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNE İŞARET EDİP 'SOĞAN ZARI' BENZETMESİ YAPTI

Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'e konuşan Prof. Dr. Üşümezsoy değerlendirmelerini yaparken 6 Şubat'taki depremlere dikkat çekti ve 'soğan zarı' benzetmesi yaptı. Üşümezsoy açıklamasında “6 Şubat depremlerinin batısında Antakya Fayı, onun hemen kuzeyinde Pazarcık ve Gölbaşı’ya giden bir fay, Sivrice’ye kadar giden birinci afat var, en yüksek stres orası. Onun hemen kuzeyinde 2’nci bir hale, Çelikhan’dan ve Elbistan’dan Gölbaşı'ya kadar ikinci bir hale var. Onların kuzeyinde ise hemen kuzeyinde Gürün ve Sahibeyli Feke'den Kozan'a doğru bir yay da var. Sivas'tan, Kayseri ve Kayseri'den Mersin'e doğru giden bir hattımız var. Şimdi bugün de depremin olduğu yer ise 1939'da kırılan depremin ucu Çorum'dan Ezine Pazarı diye bir yere gidiyor kuzeyden, Tuz Gölü bloğunu sarıyor. Onun da batısında 4.1'lik oldu kuzeyde. Ancak batı ve güneyinde ise Tuz Gölü havzasını saran, Tuz Gölü Fayı var. Aksaray'a doğru giden bir hat. O da Ecemiş koridorunda birleşiyor. Yani bu yayın aylar biçiminde, 6 Şubat'ta Arap plakasının Anadolu'ya çarpması sonucu. Yani bir koçbaşının bir kapıya çarpması sonucu nasıl bir kapının dışındaki yerlerde etki yaratıyorsa, Anadolu içinde bu tip bir bir dönerek geriden ileri doğru dönen soğan zarı gibi oluşturan faylar var. Soğanı kestiğin zaman, yarım baktığı zaman hilal gibi hep hatlar var. Onları yer kabuğu gibi düşünün" ifadelerine yer verdi.

"6'YI GEÇECEK BİR DEPREM YARATMAZ"

Bölgede olası depremler için de tahmine bulunan Üşümezsoy, "Bu olan deprem de yaklaşık 5.2’lik deprem. Bu orası için büyük bir deprem. Yani 6'yı geçecek bir deprem yaratamaz. Çünkü Arap plakasının itmesiyle oluşmuş stres var. O stresin bunlarda yarattığı etkiyle bu depremler oluşuyor. 6 Şubat'ta Anadolu'nun kapısına bir tos vuruldu. Onun üzerine Anadolu'nun çevresindeki fayların bundan stres yüklenerek aktivite kazandığı olarak ortaya çıkıyor dedi.