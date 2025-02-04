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Salmonella nedir, nasıl bulaşır? Salmonella öldürür mü?

Ferhan Petek Ferhan Petek
29.01.2025 16:32
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İnsan vücuduna giren çeşitli virüsler ve oluşan enfeksiyonlar çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Zamanında müdahale edilmeyen belirtiler sonucunda ciddi başka hastalıkların görülmesi ve vücutta kalıcı hasarlar oluşması da mümkün olabilir.

Salmonella nedir, nasıl bulaşır? Salmonella öldürür mü?

Çeşitli yiyecekler ve içecekler, hasta olmuş kişilerden bulaşan çeşitli virüsler, temas ya da hava partikülleri aracılığı ile kişiden kişiye geçebilir. Bazı virüsler çok hızlı yayılabilir ve bir seferde birden fazla kişiye bulaşabilir. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenme rutinleri de uygulamak gerekir.

Salmonella nedir, nasıl bulaşır?

Son zamanlarda adı çok sık duyulan salmonella, aynı isimli bir bakterinin sebep olduğu bir enfeksiyon türüdür. Genel olarak gıdalardan bulaşan, gıda kaynaklı bir hastalık olarak bilinmektedir. Bağırsakları etkiler ve enfeksiyona neden olur. Hafif mide ağrıları ya da sorunlarından ciddi bağırsak enfeksiyonlarına kadar çeşitli biçimlerde kendini gösterebilir. En sık bulaşma nedenleri ve durumları şunlardır:

  • Çiğ ya da çok az pişmiş tavuk, yumurta, et ya da deniz ürünlerinin tüketilmesi
  • Kirli su içmek
  • İyi yıkanmamış sebzeler ve meyveler
  • Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri
  • Hasa insanlarla ya da hasta hayvanlarla temas etme
  • Hijyen eksikliği

Salmonella öldürür mü?

Salmonella enfeksiyonu genel olarak bakteri vücuda girdikten sonraki 6 saat ile 72 saat arasında belirtileri görülmeye başlayan bir enfeksiyon türüdür. Belirtiler şu şekilde kendini gösterir:

  • İshal
  • Mide krampları
  • Karın ağrısı
  • Ateş
  • Titreme
  • İştah kesilmesi
  • Halsizlik hissi
  • Kanlı ishale dönüşme
  • Yüksek ateş
  • Kas ağrıları
  • Baş ağrısı

Çeşitli risk gruplarını tehdit eden salmonella enfeksiyonu hafif ya da orta şiddette atlatılabildiği gibi ölümcül sonuçlar da verebilmektedir. Risk grupları kronik hastalıkları bulunanlar, hamileler, yaşlılar, bebekler ve çocuklarla bağışıklık sistemi düşük olanlardan oluşur. Belirtiler görülür görülmez vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna ya da doktora gitmek gerekir. Ciddi durumlarda bakteri kana karışır ve sepsis adı verilen bir rahatsızlığa neden olabilir. Sepsis de organ yetmezliğine yol açarak tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğabilir.

Anahtar Kelimeler:
sağlık
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