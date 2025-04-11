Salt okunur nedir? Salt okunur ne işe yarar? Salt okunur kişi ve Salt okunur dosya ne demek?

Dijital yaşam kavramları arasında bulunan ve çeşitli cihazlarda salt okunur gibi ifadelerle karşılaşılan bu durum karşısında, salt okunur ne demek sorusunun yanıtı araştırılmaktadır. Bu ifadenin içerisinde yer alan “Salt” sözcüğünün birden fazla anlamı mevcuttur. Salt sözcüğünün birinci anlamı "yalnız, sadece, tek, sırf" biçiminde açıklanırken, aynı zamanda "içerisinde yabancı bir unsur bulunmayan" anlamında da kullanılmaktadır. Bu kapsamda salt okunur ifadesinin ne anlama geldiği merak edilmektedir.

Salt okunur nedir?

Dijital ortamda bulunan bir dosya veya dizinin yalnızca görüntülenebileceği ve okunabileceğini belirten salt okunur modu, İngilizce'de read only olarak da ifade edilebilir. Salt okunur mod ne demek sorusuna yanıt olarak; salt okunur olarak işaretlenmiş herhangi bir klasör ve dosyada değişiklik yapılamaz ve dosyalar silinemez. Sadece okunur.

Salt okunur olarak belirlenen depolama alanları, klasörler ve dosyalara diğer kişiler tarafından erişilebilir, kopyalanabilir, içeriği görüntülenebilir. Bu noktada salt okunur dosya ne demek sorusuna yanıt vermek gerekirse, bilerek veya yanlışlıkla herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmeyen dosyalara salt okunur dosyalar adı verilir.

Öte yandan salt okunur ifadesi yalnızca bilgisayarlarda görülmez. Bazı durumlarda telefon rehberlerinde de bu ifadeyle karşılaşılabilir. Bu noktada salt okunur kişi ne demek dendiğinde; telefonun bulut sistemine senkronize edilen kişi anlamına gelir. Bu nedenle cihazdan kişi silmek istendiği durumlarda bu uyarıyla karşılaşılabilir.

Salt okunur ne işe yarar?

Salt okunurluk genellikle cihazın sistem dosyaları, önemli ya da kişilerin yanlışlıkla silmesinin veya değiştirmesinin istenmediği dosyalar için kullanılır. Salt okunurluk durumu dosyanın korunma düzeyini artırır, bu sayede verilerin kaybolmasını engeller ve dosya üzerinde yetkisiz bir değişiklik yapılmasını engeller. Bu özellik, bilhassa yazılım geliştirme veya önemli verilerin saklanması süreçlerinde önemli bir role sahiptir.

Salt okunur özelliği siber güvenlik konusunda da oldukça önemli bir yere sahiptir. İşletim sistemine ait ana dosyalarının korunmasıyla birlikte birçok antivirüs programı da şüpheli olarak gördüğü ya da korumak istediği dosyaları salt okunur olarak işaretler. Bu sayede dosya ve belgelerin yetkisiz bir şekilde değiştirilmesi veya silinmesi engellenmiş olur.

Salt okunur dosya nasıl değiştirilir?

Dosya ve belgelerinde değişiklik yapmak isteyen ancak bu uyarıyla karşılaşan kullanıcılar salt okunur kaldırma işlemine ihtiyaç duyarlar. Bazıları bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirken bazıları ise salt okunur kalkmıyor ve salt okunur özelliğini kapatma gibi konularda araştırma yaparlar. Salt okunur dosyayı değiştirmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Değiştirmek istenilen dosyaya sağ tıklanır ve “Özellikler” menüsüne girilir.

Açılan sayfadaki “Genel” sekmesi içerisinde “Salt Okunur” ifadesi yer alır. Bu ifade işaretli olarak gözüküyorsa, işaret kaldırılır ve dosyada değişiklikler yapılabilir.

İşaret kaldırıldıktan sonra değişiklikleri kaydetmek için “Tamam” butonuna tıklamak yeterlidir.

Buna rağmen dosya üzerinde herhangi değişiklik gerçekleştirilemiyorsa, dosyanın ait olduğu klasörün veya dosyanın sistem dosyası olup olmadığını da kontrol etmek gerekir. Sistem dosyaları çoğunlukla birden araçla korunmaktadır ve bu dosyalar üzerinde değişiklik yapabilmek için yönetici izinleri gerekebilir. Bu noktada dosyaya sağ tıklayıp “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğiyle birlikte gerekli izinler sağlanır.

Öte yandan, bazı dosyalar dosya yöneticisi veya güvenlik yazılımları tarafından otomatik olarak salt okunur moduna alınmış olabilir. Bunun için güvenlik ayarlarını kontrol etmek, söz konusu dosya üzerindeki engellemeleri kaldırmak gerekebilir. Ancak önemli ve bilhassa sistem dosyaları için salt okunur özelliğinin kapatılması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.