Şam yönetiminde YPG/SDG'lilere güvence! Eman belgesi için uzun kuyruklar oluştu

Suriye'de yeni dönemin adımları tek tek atılırken, önemli gelişmelerden biri de 'eman belgesi' oldu. Şam yönetimi terör örgütü YPG/SDG'den temizlenen bölgelerde uzlaşma merkezleri kurdu. Fotoğraf ve parmak izi karşılığında hazırlanan belgelerle, eski YPG/SDG'lilere kendilerine dokunulmayacağı garantisi veriliyor.

Melih Kadir Yılmaz

Şam yönetimi ülke genelinde istikrarı sağlamak adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Hükümet, terör örgütü YPG/SDG'den temizlenen bölgelerde güvenliği ve toplumsal istikrarı sağlamak amacıyla uzlaşma merkezleri kurdu. Bu merkezlerde teslim olan eski örgüt mensuplarına 'eman belgesi' verilecek. Böylece bu kişilere herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı garanti altına alındı.

BELGE TESLİM EDİLİYOR, DOKUNULMAZLIK GÜVENCESİ SAĞLANIYOR

Geçmişte terör örgütü YPG/SDG tarafında yer alan şahıslar, uzlaşma merkezlerine başvurmaya başladı. Başvurular sırasında fotoğraf çekimi ve parmak izi alınırken, teslim olan kişiler varsa silahlarını ve ilgili evraklarını da yetkililere veriyor. Bu işlemlerin ardından düzenlenen eman belgesi, başvuru sahibine teslim ediliyor ve dokunulmazlık güvencesi sağlanıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Şeyh Maksut Uzlaşı Merkezi Müdürü Malik Suud, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmanın temel amacının, geçmişte silahlı gruplarda yer almış kişilerin yeniden topluma ve normal hayata sorunsuz şekilde kazandırılması olduğunu söyledi. Suud, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde ilerlediğini vurguladı.

YIL SONUNA KADAR FAALİYET GÖSTERİLECEK

Bahis geçen uygulamaya şimdiye kadar 3 binden fazla kişinin başvurduğu aktarıldı. Bin başvurunun tamamlandığı, bin başvurunun ise değerlendirme sürecinde beklediği söylendi. Öte yandan uzlaşma merkezlerinin yıl sonuna kadar faaliyet göstereceği de belirtildi.

