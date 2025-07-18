Samanlıkta çıkan yangın 3 eve sıçradı

Olay, Devrekani ilçe Elmalıtekke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necibe Coşar’a ait samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek 3 eve sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Devrekani Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin 3 evi kullanılmaz hale getirmesi önlendi. Yangında evlerde ufak çaplı hasar meydana gelirken, samanlık kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)