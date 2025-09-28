HABER

Samanlıkta çıkan yangın konağı küle çeviriyordu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde çıkan samanlık yangını konağa sıçramadan söndürüldü.Olay, Daday ilçesi Budaklı köyü Hasanbeyoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde çıkan samanlık yangını konağa sıçramadan söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Budaklı köyü Hasanbeyoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bıyıklı’ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Daday Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın samanlığın bitişiğinde bulunan konağa sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kastamonu
