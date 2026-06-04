Sami Yusuf "Kökler" ile İstanbul ve Ankara'ya geliyor! Mesajı kendisi verdi: “Geri dönüyorum”

Ney, ud, balaban, bağlama, kemane... Hepsi bir sahnede! Sami Yusuf'un kurduğu dünya müziği orkestrası Fons Sophiae Collective ile dört harika konser gerçekleşecek. Bu orkestranın içerisine Çin, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Fas, Azerbaycan ve Türkiye'nin usta müzisyenleri de var.

SAMİ YUSUF MESAJI KENDİSİ VERDİ: “BU SEFER DAHA HEYECANLIYIM”

Türkiye! Size geri dönüyorum. Bu sefer daha heyecanlı ve farklı hissediyorum. Haziran ayında İstanbul ve Ankara'da dört samimi akustik akşamı geçirecek olmanın onurunu yaşıyorum. Sahneyi olağanüstü müzisyenlerle paylaşacağım. Her biri kendi alanında usta... Bu benim için çok önemli. Sizinle aynı yerde olmak için sabırsızlanıyorum.

SAMİ YUSUF KİMDİR?

BBC tarafından “megastar” olarak tanımlanan Sami Yusuf, günümüzün en etkili dünya müziği sanatçıları ve bestecileri arasında gösteriliyor. Londra’da yetişen sanatçı, kariyeri boyunca yayımladığı dokuz stüdyo albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Eserleri dünya genelinde bir milyardan fazla kez indirilen Yusuf, Royal Albert Hall ve Wembley Arena’dan Paris Filarmoni ile Amsterdam’daki Royal Concertgebouw’ya kadar uzanan prestijli salonlarda, altı kıtada kapalı gişe konserler verdi.

Sanatçının 2026 yılında müzikseverlerle buluşturduğu konsept albümü Ecstasy, varoluşun dört farklı âlemini ele alan dokuz bölümlük tamamen akustik bir eser olarak dikkat çekti. Albüm, Global Müzik Ödülleri’nde Altın Madalya kazanırken, RnR Dergisi tarafından da beş yıldızla değerlendirildi.

Dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olan Sami Yusuf, geçen senenin ardından yeniden Türkiye'de sahne alacak. Bu kez konserler hem İstanbul hem Ankara’da olacak.



Sami Yusuf "Kökler" ile İstanbul ve Ankara'ya geliyor! Mesajı kendisi verdi:



Sami Yusuf: “Türkiye! Size geri… pic.twitter.com/pWOSIsnah2 — Mynet (@mynet) June 4, 2026

Fons Sophiae Collective Nedir?

Sami Yusuf’un öncülüğünde kurulan Fons Sophiae Collective, dünya müziğinin farklı geleneklerini aynı sahnede buluşturan uluslararası bir topluluk olarak öne çıkıyor. Holland Festivali, Amsterdam’daki Royal Concertgebouw ve Paris Filarmoni’de sahnelenen ve büyük ilgi gören When Paths Meet konser serisinin ardından hayata geçirilen topluluk, dünyanın çeşitli bölgelerinden usta müzisyenleri bir araya getiriyor.

Kadrosunu ihtiyaca göre 21 kişilik bir oda topluluğundan 120 kişilik büyük bir orkestraya kadar genişletebilen Fons Sophiae Collective, kültürlerarası müzik üretiminin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Topluluk, farklı kültürleri yalnızca yan yana getirmek yerine, bu kültürlerin beslendiği ortak manevi ve sanatsal kaynakları keşfetmeyi amaçlayan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.