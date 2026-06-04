HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sami Yusuf "Kökler" ile İstanbul ve Ankara'ya geliyor! Mesajı kendisi verdi: “Geri dönüyorum”

Dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olan Sami Yusuf, geçen sene Yenikapı'da 25.000 kişiye unutulmaz bir konser vermişti. Sami Yusuf yeniden Türkiye'de sahne alacak. Bu kez konserler hem İstanbul hem Ankara’da olacak.

Sami Yusuf "Kökler" ile İstanbul ve Ankara'ya geliyor! Mesajı kendisi verdi: “Geri dönüyorum”

Ney, ud, balaban, bağlama, kemane... Hepsi bir sahnede! Sami Yusuf'un kurduğu dünya müziği orkestrası Fons Sophiae Collective ile dört harika konser gerçekleşecek. Bu orkestranın içerisine Çin, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Fas, Azerbaycan ve Türkiye'nin usta müzisyenleri de var.

SAMİ YUSUF MESAJI KENDİSİ VERDİ: “BU SEFER DAHA HEYECANLIYIM”

Türkiye! Size geri dönüyorum. Bu sefer daha heyecanlı ve farklı hissediyorum. Haziran ayında İstanbul ve Ankara'da dört samimi akustik akşamı geçirecek olmanın onurunu yaşıyorum. Sahneyi olağanüstü müzisyenlerle paylaşacağım. Her biri kendi alanında usta... Bu benim için çok önemli. Sizinle aynı yerde olmak için sabırsızlanıyorum.

Sami Yusuf "Kökler" ile İstanbul ve Ankara ya geliyor! Mesajı kendisi verdi: “Geri dönüyorum” 1

SAMİ YUSUF KİMDİR?

BBC tarafından “megastar” olarak tanımlanan Sami Yusuf, günümüzün en etkili dünya müziği sanatçıları ve bestecileri arasında gösteriliyor. Londra’da yetişen sanatçı, kariyeri boyunca yayımladığı dokuz stüdyo albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Eserleri dünya genelinde bir milyardan fazla kez indirilen Yusuf, Royal Albert Hall ve Wembley Arena’dan Paris Filarmoni ile Amsterdam’daki Royal Concertgebouw’ya kadar uzanan prestijli salonlarda, altı kıtada kapalı gişe konserler verdi.
Sanatçının 2026 yılında müzikseverlerle buluşturduğu konsept albümü Ecstasy, varoluşun dört farklı âlemini ele alan dokuz bölümlük tamamen akustik bir eser olarak dikkat çekti. Albüm, Global Müzik Ödülleri’nde Altın Madalya kazanırken, RnR Dergisi tarafından da beş yıldızla değerlendirildi.

Fons Sophiae Collective Nedir?

Sami Yusuf’un öncülüğünde kurulan Fons Sophiae Collective, dünya müziğinin farklı geleneklerini aynı sahnede buluşturan uluslararası bir topluluk olarak öne çıkıyor. Holland Festivali, Amsterdam’daki Royal Concertgebouw ve Paris Filarmoni’de sahnelenen ve büyük ilgi gören When Paths Meet konser serisinin ardından hayata geçirilen topluluk, dünyanın çeşitli bölgelerinden usta müzisyenleri bir araya getiriyor.

Sami Yusuf "Kökler" ile İstanbul ve Ankara ya geliyor! Mesajı kendisi verdi: “Geri dönüyorum” 2

Kadrosunu ihtiyaca göre 21 kişilik bir oda topluluğundan 120 kişilik büyük bir orkestraya kadar genişletebilen Fons Sophiae Collective, kültürlerarası müzik üretiminin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Topluluk, farklı kültürleri yalnızca yan yana getirmek yerine, bu kültürlerin beslendiği ortak manevi ve sanatsal kaynakları keşfetmeyi amaçlayan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinayeti işlemeden önce silahla fotoğraf paylaşmış!Cinayeti işlemeden önce silahla fotoğraf paylaşmış!
Kırım'da dron alarmı! Yakıt kuyrukları başladı, lojistik altyapı vuruluyorKırım'da dron alarmı! Yakıt kuyrukları başladı, lojistik altyapı vuruluyor

Anahtar Kelimeler:
Sami Yusuf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.