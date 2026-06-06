Şamil Tayyar açık açık iktidarı uyardı: "Düzeltmezsen seçimi kazanamazsın"

AK Parti eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in CHP'den istifa etmesi üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TOPLUMA İZAH EDEMEZSİNİZ"

Bilecen'in AK Parti'ye geçeceğine yönelik gündem olduğunu söyleyen Tayyar, "Yani biz burada günlerce yolsuzluk programı yapıyoruz, vesaire yapıyoruz. Sen sonra operasyon yapılacağı beklenen bir ismi AK Parti'ye alacaksın ve operasyon olmayacak. E kusura bakmayın kardeşim, topluma izah edemezsiniz yani" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN GÜNDEMİ EKONOMİ"

TGRT Haber'de konuşan Tayyar sözlerinin devamında Özgür Özel'in Tokat mitingindeki kalabalığa değindi. Özel'in tabanını konsolide ettiğini söyleyen Tayyar, "Şu anda toplumun öncelikli gündemi, birinci sırada ekonomi var kardeşim" şeklinde konuştu.

"SEÇİMİ VALLAHİ KAZANAMAZSIN, BİLLAHİ KAZANAMAZSIN"

Tayyar son olarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP 40 parçaya bölünsün. Açık ve net söylüyorum: CHP 40 parçaya bölünsün, 40 ayrı parti kurulsun, her birinin başına birisi gelsin genel başkan olsun; sen bu ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi vallahi kazanamazsın, billahi kazanamazsın. Çok açık ve net yani.

Krizler kendi çözümünü üretir. Hiç ummadığın birini 2019'da Ekrem İmamoğlu gibi birini bulur ve getirir cumhurbaşkanı yapar. Onun için bak, bu milletin ferasetinden asla şüphe etmeyin ve dalga da geçmeyin. Yani ciddiye almamazlık yapmayın. Ya bu millete inanın ve güvenin.

"ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

Bu millet bizi 2002'den bu yana iktidarda tutuyor. 24 yıldır iktidarda tutuyor. 24 yıl iktidarda tutan akıl, eğer o akılla dalga geçtiğinizde sizi aşağı da indirir. Kimse kusura bakmasın, bu milletin oyu kimsenin cebinde garanti değil. Çantada keklik değil. Öyle bakmasınlar yani. Millete şaka olmaz. Şaka yapmak isteyenlerin başına ne geldiklerini biz geçmişte gördük."