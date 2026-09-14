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Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye Kilis uyarısı: "Elden gidiyor"

AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medyadan Kilis'te yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kilis'teki teşkilatların incelenmesini isteyen Tayyar, "AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır. Yoksa Kilis elden gidiyor." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye Kilis uyarısı: "Elden gidiyor"
Devrim Karadağ

Eski Milletvekili AK Partili Şamil Tayyar, Kilis'te son günlerde art arda yaşanan olayların ardından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kentteki gelişmelere dikkat çeken Tayyar, AK Parti Genel Merkezi'nin Kilis'teki teşkilatları ve gündeme gelen iddiaları kapsamlı biçimde incelemesi gerektiğini söyledi.

TAYYAR: "YOKSA KİLİS ELDEN GİDİYOR"

Tayyar, "AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır. Yoksa Kilis elden gidiyor" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımında CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in istifası ve AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar da yer aldı. Tayyar, Bilecen hakkında gündeme gelen iddialar nedeniyle sürecin durdurulduğunu belirtti.

İL BAŞKANI SES KAYDI İDDİASI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Tayyar'ın dikkat çektiği bir diğer gelişme ise AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı'nın istifası oldu.

Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu öne sürülen yaklaşık 6 dakikalık ses kaydının sosyal medyada yayımlanmasının ardından görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Ses kaydının montajlandığını savunan Diyarbakırlı, iddialarla ilgili hukuki süreç başlattığını da açıklamıştı.

Şamil Tayyar dan AK Parti ye Kilis uyarısı: "Elden gidiyor" 1
Zihni Serhan Diyarbakırlı

MİLLETVEKİLİ DAL'IN AĞABEYİ TUTUKLANDI

Kilis'te gündeme gelen bir diğer gelişme ise AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Salih Dal'ın tutuklanması oldu.

İl Özel İdaresi'ne yönelik yaklaşık bir yıldır sürdüğü öne sürülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Salih Dal ile İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Salih Dal'ın bir kamu ihalesine müdahil olduğu iddiasıyla tutuklandığı belirtildi.

Şamil Tayyar dan AK Parti ye Kilis uyarısı: "Elden gidiyor" 2

"ŞEHİR ÇOK GERGİN"

Kilis'te yaşanan gelişmeler arasında bağlantı kuranların bulunduğunu belirten Tayyar, kentte gerilimin yükseldiğini savundu.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kilis’te neler oluyor?

Önce kronolojiye bakalım.

CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen istifa etti, AK Parti’ye geçecekti hakkındaki iddialar nedeniyle işlem donduruldu.

AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyaya düşen bir ses kaydı sonrası istifa etti.

AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Salih Dal bir kamu ihalesine müdahil olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Başka mevzular, bu olaylar arasında bağ kuranlar var.

Ve şehir çok gergin.

AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır.

Yoksa Kilis elden gidiyor."

Şamil Tayyar dan AK Parti ye Kilis uyarısı: "Elden gidiyor" 3

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Şamil Tayyar Kilis AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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