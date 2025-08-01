Samsun 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında hissedilecek. Hafif yağışların olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 27°C'ye düşecek. Ancak yağışlar devam edebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 25°C civarında olacak. Hafif yağışların süreceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 12-17 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 29°C civarında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü sıcaklık 29°C'ye ulaşacak. Hafif yağışlar devam edecek. 4 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 28°C civarında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 31°C civarında olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 30°C civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 30°C civarında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek ve yağışlı olacak. Ağustos ayında Samsun'da ortalama sıcaklık 23.5°C, en düşük sıcaklık 19.6°C ve en yüksek sıcaklık 27.1°C civarındadır. Ayrıca, Ağustos ayında ortalama 43 mm yağış düşmektedir.

Bu hava koşullarında, yüksek nem oranı ve yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak ve nemli hava sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek ve güneş ışınlarından korunmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve trafikte dikkatli olmak gerekmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.