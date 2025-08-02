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Samsun 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü muhtemel sağanaklarla birlikte yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Samsun 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü muhtemel sağanaklarla birlikte yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 24°C ile 31°C arasında değişecek. Nem oranı ise %77 civarında olacak. Bu koşullar, hava kalitesinin düşmesine ve nemin artmasına yol açabilir.

3 Ağustos Pazar günü çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 23°C ile 30°C arasında seyredecek. 4 ve 5 Ağustos'ta, yani Pazartesi ve Salı günleri, kısmen güneşli ve bulutlu-güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık bu dönemde 23°C ile 31°C arasında değişecek. Yüksek nem oranı nedeniyle hava kalitesinin düşük olabileceği unutulmamalıdır.

Bu hava koşulları, özellikle hassas bünyeler için sağlık sorunlarına yol açabilir. Açık hava aktivitelerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve nemli ortamlardan uzak durmak da önerilir. Düşük hava kalitesine sahip saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak ve kapalı alanlarda kalmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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