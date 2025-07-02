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Samsun 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu bölgesel düzensiz yağışların etkili olacağı şeklinde tahmin edilmektedir.

Samsun 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu bölgesel düzensiz yağışların etkili olacağı şeklinde tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarının 24°C, gece sıcaklıklarının ise 15°C civarında seyredeceği öngörülmektedir. Nem oranının %70 civarında olması beklenmektedir.

3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıklarının gündüz 23.9°C, gece 13.4°C civarında olacağı bekleniyor. Bölgesel düzensiz yağışların devam edeceği öngörülmektedir. 4 Temmuz Cuma günü de benzer hava koşullarının sürmesi ve gündüz sıcaklıklarının 24°C, gece sıcaklıklarının ise 14.9°C civarında olması beklenmektedir. 5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıklarının gündüz 26°C, gece 15.4°C civarında olması ve güneşli bir havanın hakim olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde ani su baskınları ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme yoluyla vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu durumda bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşli günlerde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi cilt korumasını önemli hale getirir. Güneş kremi kullanımı ve şapka takılması önerilmektedir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günlerde dikkatli olunmalı, güneşli günlerde ise uygun koruyucu önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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