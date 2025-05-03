Samsun 03 Mayıs Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15°C civarında, gece ise 7°C civarında seyredecek. Rüzgarlar batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli değişiklikler öngörülüyor. 4 Mayıs Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 16°C, gece ise 9°C civarında olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. 6 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 12°C civarında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 16°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmanızda yarar var. Günlük hava raporlarını takip edin. Anlık hava durumuna göre kıyafet ve etkinlik planlarınızı ayarlayabilirsiniz. Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi nedeniyle, açık alanlarda uygun önlemler almanızda fayda var.