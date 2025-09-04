HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu hakkında yerel kaynaklar bilgi vermektedir.

Samsun 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığının 23°C, gece sıcaklığının ise 20°C civarında olacağı belirtilmiştir. Ancak, daha güncel tahminlere göre, o gün yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının 20°C civarında olması öngörülmektedir.

5 Eylül Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 20°C olacaktır. 6 Eylül Cumartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu gün gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 20°C civarındadır. 7 Eylül Pazar günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 20°C civarında kalacaktır.

Eylül ayı, Samsun'da genellikle 14 güneşli gün, 10 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Ortalama nem oranı %76'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 54 milimetredir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak dikkatli olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymek faydalıdır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladıCHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı
Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.