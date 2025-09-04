Samsun 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığının 23°C, gece sıcaklığının ise 20°C civarında olacağı belirtilmiştir. Ancak, daha güncel tahminlere göre, o gün yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının 20°C civarında olması öngörülmektedir.

5 Eylül Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 20°C olacaktır. 6 Eylül Cumartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu gün gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 20°C civarındadır. 7 Eylül Pazar günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 20°C civarında kalacaktır.

Eylül ayı, Samsun'da genellikle 14 güneşli gün, 10 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Ortalama nem oranı %76'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 54 milimetredir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak dikkatli olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymek faydalıdır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.