Samsun 04 Kasım Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava genel olarak bulutlu ve hafif yağışlı geçecek. Sıcaklık 12°C ile 19°C arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 20 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde, gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra, hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Kalın giysiler ve şemsiye bulundurmak soğuk havalar ve olumsuz koşullar için önemli önlemler arasında yer alıyor.

Samsun'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 5 Kasım Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışların olması tahmin ediliyor. Bu günde sıcaklık 13°C ile 19°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Soğuk algınlığı riskine karşı kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek önerilir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltacaktır.

hava durumu Samsun
