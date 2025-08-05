HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Samsun 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Samsun'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8-18 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 6 Ağustos Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 32°C'ye yükselecek. 7 Ağustos Perşembe günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklık 31°C civarında seyredecek. 8 Ağustos Cuma günü hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 29°C civarında olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklık 31°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 30°C civarında olacak. Nem oranı ise yüksek kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su içilmesi ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunulmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var! Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!
Kule vinçte intihara kalkışan şahsı, eşi ve yeğeni ikna ettiKule vinçte intihara kalkışan şahsı, eşi ve yeğeni ikna etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jennifer Lopez, İstanbul'da girmek istediği mağazaya alınmadı!

Jennifer Lopez, İstanbul'da girmek istediği mağazaya alınmadı!

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü!

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.