Samsun 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8-18 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 6 Ağustos Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 32°C'ye yükselecek. 7 Ağustos Perşembe günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklık 31°C civarında seyredecek. 8 Ağustos Cuma günü hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 29°C civarında olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklık 31°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 30°C civarında olacak. Nem oranı ise yüksek kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su içilmesi ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunulmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak önemlidir.