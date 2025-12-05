Samsun 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu çok bulutlu. Sıcaklık 19°C olarak ölçülecek. Gün boyunca sıcaklık 18°C ile 11°C arasında değişecek. Rüzgar güney-güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 3.59 km olacak. Nem oranı %39 civarında kalacak. Yağış ihtimali ise %0 olarak öngörülüyor.

Cumartesi günü de hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 22°C ile 11°C arasında değişmesi bekleniyor. Pazar günü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 13°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Samsun'da hava genellikle ılımandır. Ancak ani hava değişimleri ve yağışlar günlük planlamayı etkileyebilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlarınıza esneklik eklemek de önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmek olası rahatsızlıkları en aza indirecektir.