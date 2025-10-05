HABER

Samsun 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli ve serin olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında seyredecek.

Akşam saatlerinde hava 15°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %80 civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif bir hızla esecek. Gün doğumu saati 06:36, gün batımı ise 18:10 tahmin ediliyor.

6 Ekim Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 14°C arasında değişecek. Salı günü hava daha serin olacak. Sıcaklık 24°C ile 16°C arasında seyredecek. Bu dönemde nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın yönü değişkenlik gösterecek.

Bu serin ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Hassas olanların dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse ilaçlarını yanlarında bulundurmaları önerilir. Rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Açık alanlarda rüzgarın etkisinden korunmak için önlemler alınmalıdır. Bu dönemde hava koşulları değişken olabileceğinden güncel raporları takip etmek faydalıdır. Planlamalarınızı hava durumu bilgilerine göre yapmak akıllıca olacaktır.

