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Samsun 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Samsun 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 28°C, 8 Temmuz Salı günü 29°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 29°C ve 10 Temmuz Perşembe günü 30°C olarak öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hava kalitesinin düşebileceğini unutmamak gerekir. Solunum rahatsızlığı olanların dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmaları faydalıdır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönemdesiniz. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde aşırı sıcaktan kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 25°C civarında oluyor. Bu durum yüzme için ideal bir ortam sunuyor.

Samsun'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Güneşten korunmak, yeterli sıvı alımına özen göstermek ve aşırı sıcaklardan kaçınmak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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